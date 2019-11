12.10 - Il 39enne era già monitorato dal servizio antidroga della Polizia; per questo al momento dell'irruzione in negozio, l'intervento degli agenti è stato repentino.

12.00 - Dopo averlo disarmato, la pistola è risultata essere una scacciacani senza tappo rosso. Il machete è lungo 60 centimetri con una lama da 49 centimetri. Gli agenti sono stati abili nell'evitare esiti peggiori nella colluttazione per disarmare D'Alò.

11.55 - Come emerge dal resoconto del vice questore aggiunto, Alessandro Di Blasio, l'uomo era fuori controllo, per bloccarlo sono dovuti intervenire tre poliziotti armati di pistola. D'Alò è entrato nel punto vendita a petto nudo e con un passamontagna. Per spostarsi in città ha usato un Ape car.

ORE 11.30 - L'arrestato è Marcello D'Alò, classe 1977, di San Salvo. È entrato nell'alimentare brandendo il machete. Dopo essere entrato, D'Alò ha minacciato di morte la proprietaria del negozio e la figlia se non avessero consegnato l'incasso. In quel momento gli agenti hanno fatto irruzione in tre intimando di gettare l'arma. Attimi di forte tensione, con il 39enne che ha risposto estraendo una pistola scacciacani e cercando di colpire gli agenti con la grossa lama. I tre poliziotti così sono intervenuti, c'è stata una colluttazione durante la quale il rapinatore è stato disarmato e poi caricato sull'auto dei carabinieri arrivata in supporto. La proprietaria del negozio insieme alla figlia sono fuggite terrorizzate nel retro.

LA PRIMA NOTIZIA - Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri in un'attività commerciale di via Duca degli Abruzzi a San Salvo. Intorno alle 19 un uomo sarebbe entrato armato di machete all'interno di un negozio di frutta minacciando i presenti.

Repentino l'intervento della Polizia di Stato di Vasto e dei carabinieri. L'uomo è stato arrestato per tentata rapina aggravata: si tratta di un pluripregiudicato di cui non sono ancora state rese note le generalità.

Il vice questore di Vasto Alessandro Di Blasio ha convocato una conferenza stampa per stamattina alle 11.30 durante la quale saranno resi noti i dettagli dell'arresto e dell'operazione.