Non sono passati inosservati Nicola Oliva, chitarrista vastese di caratura internazionale, e la band di Laura Pausini, di passaggio a Vasto e diretti a Bari per un concerto previsto per domani sera.

In arrivo da Milano, la band ha ben pensato di effettuare una tappa vastese, prima del concerto a Bari, e si sono fermati a pranzo al ristorante Nudo e Crudo, dove la loro presenza è stato presto notata e segnalata.

Dopo pranzo, Nicola Oliva e i musicisti si sono intrattenuti per qualche minuto con il personale del ristorante e alcuni fan, prestandosi gentilmente a una foto ricordo della breve tappa vastese.