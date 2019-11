Si è svolta il 12 giugno scorso, a Civitanova Marche, la consegna di un cane guida per non vedenti. L’evento è stato realizzato dai Lions mediante attività di raccolta fondi durante l’anno sociale 2014 - 2015 grazie all’impegno profuso dai Clubs della IV e VI Circoscrizione del Distretto Italy 108 A ed in particolare per quanto riguarda quest’ultima, dai Clubs di Vasto New Century, Vasto Vittoria Colonna, San Salvo, Ortona, Lanciano, Larino e Termoli Tifernus.

La cerimonia si è tenuta alla presenza del Governatore Nicola Nacchia e dal Coordinatore distrettuale per i cani guida, Andrea Franchi, entrambi in carica nell’anno lionistico 2014-2015, dal coordinatore distrettuale Stelio Gardelli per l’anno corrente e dall’Officer della VI Circoscrizione Giandomenico Bassi.

La manifestazione è stata preceduta dai saluti del Presidente del Lions Club Civitanova Marche “Cluana”, Roberta Di Marco, dal Past Governatore Nicola Nacchia e dal Presidente del Servizio Cani Guida dei Lions, Giovanni Fossati i quali hanno sottolineato l’impegno del Lions Club per aiutare, all’interno della nostra comunità, chi è nel bisogno.

La consegna di un bellissimo labrador è stata impreziosita dalla toccante testimonianza della sig.ra Giovanna la quale ha ringraziato tutti coloro che si sono impegnati per il raggiungimento dell’importantissimo traguardo. A corredo della giornata l’esibizione dei cani guida provenienti direttamente dal Centro addestramento di Limbiate (Mb) che hanno dimostrato concretamente come questi animali dotano i non vedenti di una certa autonomia di vita.