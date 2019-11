Con la conclusione dell’anno scolastico va in vacanza anche il servizio dei nonni vigile a San Salvo. Ieri mattina presso la Porta della terra il sindaco Tiziana Magnacca e l’assessore alle Politiche sociali Maria Travaglini hanno riunito, prima del rigoroso “sciogliete le righe”, i ventuno nonni vigile per un saluto oltre che per fare il punto sull’attività appena conclusa.

Il sindaco ha ringraziato tutte le associazioni che con grande disponibilità e generosità si sono messi a disposizione della Città e soprattutto per i piccoli scolari. "Siete stati dei punti di riferimento del volontariato cittadino – ha dichiarato – e avete svolto una funzione sociale insostituibile per i bambini e le famiglie a supporto dell’attività di vigilanza all’ingresso delle scuole, garantita dalla polizia municipale". Il sindaco ha evidenziato come i nonni vigile si sono messi a disposizione garantendo la sicurezza nell’attraversamento delle strade o presso l’ingresso delle scuole.

"Il servizio dei nonni vigile – ha ricordato Maria Travaglini – è stato istituito con l’insediamento di questa Amministrazione comunale su cui si fa affidamento nello spirito di collaborazione tra le diverse associazioni presenti in Città".