Il 16 giugno 2016 davanti al Sindaco di Roccaspinalveti Franco Paglione, nel ruolo di Pubblico Ufficiale, e al presidente dalla CNA Chieti Savino Saraceni, è stato firmato l’accordo di partnership per l’avvio delle due botteghe di mestiere promosse dalla CNA di Chieti relativo alla filiera del legno denominata “Innovalegno” e alla filiera dell’agroalimentare denominata “I sapori della nostra terra”.

Le botteghe di mestiere e dell’innovazione, finanziate con il programma SPA-Sperimentazione di Politiche Attive di Italia Lavoro-, costituiscono un sistema produttivo all’interno del quale saranno attivati nei prossimi giorni 20 percorsi di tirocinio extracurriculare, finalizzati all’inserimento occupazionale di giovani inoccupati o disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti; ciascuna Bottega, costituita da un raggruppamento di 10 imprese, favorirà la trasmissione di competenze specialistiche verso giovani chiamati a svolgere attività di formazione on the job.

I protagonisti di “Innovalegno”, nata per sviluppare design e qualità nella filiera del legno, sono Legnoarredo due snc di Brambilla G. & C., Falegnameria Gargarella Ernesto, la Bottega dell'artigiano di Carullo Francesco, Legno arreda di Di Giacomo Mario & C. sas, Vetreria Canzano srl, Arredamenti Giammichele snc, Vastoinox srl, Lecce Wave srl, Comes.it srl e Jolly Arreda di Buffone Nicola & C. snc, mentre i protagonisti della filiera de “I sapori della nostra terra” nata per valorizzare i prodotti tipici, sono Triveri srl, Cooperativa Ortofrutticola San Rocco, Antenucci Antonio & C. snc, DAMA sas di Mammarella A. & C., Pastificio Maiella srl, Vineria per passione di Giuliani Silvia Maria & C. sas, Le Chicche di Menna di Menna Oreste & C. snc, Panetteria San Giuseppe di Salvatore G. e Giangiacomo C. snc, Salumificio di Fiore Stefano e Ristorante l’Aragona di Artese M. & C. snc. Durante il mese di luglio saranno aperte le candidature per i giovani che, possedendone i requisiti, intendono acquisire esperienza sul campo, all’interno delle 2 botteghe di mestiere.

Per informazioni rivolgersi presso gli uffici della CNA, sede di Vasto.