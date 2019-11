"In 5 anni di battaglie per i diritti dei bambini, delle famiglie, dei padri, delle madri, e dei nonni; in quattro convegni nazionali, qui a Vasto, in 5 partenze, 9mila chilometri a piedi in 4 anni e 5 ritorni nella mia amata Vasto... mai e dico mai ho avuto il piacere di trovare uno della giunta Lapenna ad attendermi (attenzione: non intendo me come persona, ma la causa)". Antonio Borromeo, presidente dell'associazione Papi Gump, si schiera a favore di Massimo Desiati.

"Dopo che 210 Comuni in questi anni mi hanno ricevuto...dopo che le più alte cariche che vanno dai Comuni alle Regioni, dal Senato, al Parlamento, all'Europarlamento mi hanno ricevuto e ascoltato...ancora oggi non ho avuto il piacere ( e a questo punto forse è un bene) di far conoscere, dopo decine di inviti protocollati, il sindaco e la sua giunta ai relatori nazionali e alle persone che vengono da tutta Italia ogni anno al Convegno Nazionale Papi Gump. Trovo sia vergognoso tutto questo, noi ci occupiamo di diritto di famiglia, di bambini e un Comune, una Regione, una Nazione che non danno priorità a questi problemi, sono un Comune, una Regione, una Nazione destinati a morire.

In questi anni e parlo della persona e non delle liste o dei partiti, quando nessuno o pochi credevano in ciò che facevo, Massimo Desiati mi incitava a continuare, Massimo Desiati nella totale ombra mi aiutava nei comunicati, nelle interviste, Massimo Desiati mi ha dato la possibilità di fondare la Scuola di Musica Papi Gump dandoci in comodato d’uso gratuito uno stabile: una scuola di musica nata a settembre 2015 che oggi ha il privilegio di accogliere e far studiare musica a 11 bambini che senza questa scuola, che ricordo essere completamente gratuita, non avrebbero avuto alcun modo di realizzare il loro sogno. Massimo Desiati in cambio non mi ha mai chiesto niente".

Poi si rivolge al leader del centrodestra: "Nella speranza che tu, Massimo, non ti arrabbi, voglio dirti: Grazie Massimo. Spero Vivamente che il 10 Settembre io, per la prima volta dopo 4 anni di lotte e convegni Nazionali nella nostra Vasto, possa finalmente rivolgermi agli illustri ospiti e relatori del 4° Convegno Nazionale Papi Gump e dire: Signori, ho il piacere e l’onore di presentarvi per la prima volta il mio sindaco".