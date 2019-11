Esami di maturità:ogni ragazzo affronterà questa grande prova in modo diverso, e forse ora come mai si sentiranno tutti uniti, per portare a termine l'avventura durata cinque anni, che li ha fatti crescere, imparare, essere responsabili. Intervistiamo Alessandro Gualtieri, giovane studente del V B RIM (Relazioni Internazionali Marketing) dell'istituto “F. Palizzi” di Vasto.

Come pensi di affrontare questo esame?

Penso di affrontarlo in maniera tranquilla, anche se è uno degli esami più importanti che io abbia fatto fino ad ora, dopo quello della terza media, visto che ogni età ha il proprio livello, questo è davvero importante ma sono abbastanza tranquillo.

Con quali termini potresti descrivere le tue paure ed emozioni in questo momento?

Mah allora ti dico, paure non ne ho! Emozioni sì, provo un po' di timore del momento, però alla fine sono tranquillo! Credo che l'importante sia stare in pace con la propria coscienza, se una persona si è impegnata nel corso dei cinque anni, e se studia per se stesso e non per il voto sarà una soddisfazione per il proprio bagaglio culturale. Il voto è relativo.

In quale disciplina pensi di emergere?

Credo proprio nelle materie umanistiche, soprattutto italiano e storia sono i miei punti di forza!

Cosa pensi di fare subito dopo gli esami? Progetti per il nuovo percorso di studio?

Sì! Mi iscriverò all'università di lettere di Chieti, e quindi questo fa capire che non importa quale scuola frequenti per scegliere l'università, se ti appassiona una determinata materia puoi fare tutto, l'importante è essere determinati!

Cosa ti mancherà di più della scuola superiore?

Guarda, quello che mi mancherà di più sarà sicuramente il clima, l'ambiente! Prima di tutto perché la scuola ti fa crescere, la scuola ti porta avanti nell'adolescenza... poi mi mancherà la classe, siamo stati benissimo, e anche i professori, perché forse ho avuto i professori migliori che si possano avere!

Come passerai la notte prima degli esami?

Anche se ho detto che sono tranquillo, la notte prima degli esami la passerò a letto con una tazza di camomilla!

Erika Di Fonzo

Mariangela Di Paolo

Verso gli esami di maturità

Lorenzo Tricase - LEGGI

Aurora Ascatigno - LEGGI

Arianna e Francesco Di Bello - LEGGI