La scuola di danza A.s.d. Danza&Danza Academy, presenterà domani, sabato 18 giugno alle ore 20.30, il saggio di fine anno, uno spettacolo nato dalla passione e dal lavoro di un intenso anno di studio e lezioni di danza.

Il Palazzetto dello Sport di Vasto sarà teatro di coreografie che spazieranno dalla danza classica, alla danza moderna, dalla break dance all’hip hop, nate tutte dall’ inventiva ormai nota dell’insegnante e direttrice artistica Francesca Zacco e dagli insegnanti che collaborano da anni con lei.

Sarà emozionante vedere la classe dei più piccoli per poi passare alla tecnica con le classi degli allievi più grandi. Come ogni anno assisteremo ad uno spettacolo preparato con dovizia di particolari e quest’anno in particolare irromperanno anche i ritmi travolgenti dei mitici anni ’80 attraverso coreografie montate sulle note di artisti intramontabili quali, David Bowie, Depeche Mode, The Cure, Duran Duran, Cyndi Lauper e altri ancora. L’ingresso è gratuito e gli allievi invitano tutti a partecipare.