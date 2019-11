Il 25 giugno prenderà il via "ufficialmente" la stagione estiva di Vasto Marina con il concerto di James Senese Napoli Centrale nella zona della rotonda di Viale Dalmazia. Il Consorzio Vivere Vasto Marina ha puntato sull'artista partenopeo per la serata che "sarà l'apertura dell'estate", come ha sottolineato il presidente Massimo Di Lorenzo.

"James Senese rappresenta una parte importante della nostra musica e siamo davvero contenti di poterlo avere qui a Vasto. A 70 anni è uno di quegli artisti senza tempo che, con la sua voce e le note del suo sax, trasmette una carica incredibile. Nella stessa serata avremo a Vasto Marina anche i fuochi pirotecnici per salutare l'inizio della stagione". James Senese presenterà i brani della sua lunghissima carriera e quelli tratti dal nuovo album, uscito lo scorso aprile, O' Sanghe.

"Il concerto è frutto dell'impegno di tutti i soci del Consorzio - aggiunge Domenico Molino - a cui va il nostro grazie, unitamente al Comune di Vasto che ha concesso il patrocinio. Il 25 alle 18 organizzeremo anche un incontro di Senese con la stampa e in quella circostanza inviteremo anche il nuovo sindaco di Vasto augurandoci che possa dare appoggio ai progetti che abbiamo in cantiere nei prossimi mesi".

Tra gli appuntamenti per la stagione estiva il Consorzio Vivere Vasto Marina, oltre alla Notte delle Lanterne che si arricchirà con musica e street art, c'è il Carnevale Estivo, in collaborazione con l'associazione Carnevale Scernese, in calendario per il 29 luglio. "Sarà una novità e siamo contenti di collaborare con gli amici di Scerni, Vasto deve essere l'epicentro di un territorio in cui tutti devono essere coinvolti".

E poi la Notte Rosa, "l'evento di punta del Consorzio", sottolinea Molino. Per l'evento del prossimo 25 giugno il consorzio ha collaborato con "Nando Miscione e la sua Muzak Eventi. Stiamo lavorando da novembre a questo appuntamento e ci auguriamo che possa essere la prima di tante serate di successo per l'estate 2016".