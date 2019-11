Applausi ed entusiasmo al PalaBCC per la presentazione del nuovo progetto Vasto Basket 2016/2021. Sembrano lontani i momenti tristi della retrocessione in serie B della squadra biancorossa nei playout con il Taranto. A riaccendere la passione degli amanti della palla a spicchi ci ha pensato Nicola Paglione, neo presidente di una Vasto Basket proiettata nel futuro con tanti progetti ambiziosi. Tante persone hanno ascoltato con attenzione le parole del 37enne imprenditore vastese che da pochi giorni è alla guida della società biancorossa. Sul parquet del palazzetto di via dei Conti Ricci ha virtualmente ricevuto il testimone da Giancarlo Spadaccini, guida della società negli ultimi 25 anni e dai dirigenti che si sono spesi a favore del movimento cestistico vastese, rappresentati dalla co-presidente Anna Boleto e dal vicepresidente Pierpaolo Andreoni.

C'è stata anche la "benedizione" del presidente della federazione abruzzese Francesco Di Girolamo e del presidente della BCC Valle del Trigno, Nicola Valentini. La presentatrice della serata, Francesca Tammarazio, ha dato l'assist per una serie di videotestimonianze di vastesi che sono cresciuti sottocanestro e da Vasto hanno spiccato il volo per importanti esperienze professioniali. Poi le coinvolgenti testimonianze di Fabio Falcone e Cristian Spadacccini che dalla pallacanestro hanno tratto preziosi insegnamenti di vita. E poi quella di Davide Parente, coinvolto pienamente nel progetto della nuova Vasto Basket insieme all'amico Nicola Paglione e pronto a mettere tutta la sua esperienza al servizio delle nuove generazioni di cestisti.

Il neo presidente della Vasto Basket ha snocciolato tutti i punti di un progetto che punta sull'aspetto sportivo ma ancor di più su quello sociale. A partire dagli allenatori che dovranno essere anche educatori, arrivando ad una crescita delle giovanili che porti la prima squadra ad essere formata almeno da 7 giocatori su 10 provenienti dal vivaio. E poi i progetti per le scuole, puntando al coinvolgimento di centinaia di studenti sul modello Reyer Venezia, la creazione di squadre in categorie minori così da permettere ai giovanissimi di accumulare esperienza e dare modo di giocare anche a chi non trova sbocco in prima squadra. Tante novità, quindi, che prenderanno corpo nei prossimi mesi. Paglione ha delineato anche il quadro per la prima squadra: "Non chiederemo il ripescaggio in serie B. Partiamo con questo progetto puntando su tanti valori e tra questi c'è certamente il conquistarsi le cose sul campo. Ripartiamo dalla serie C con tanto impegno e la voglia di riportare in alto la Vasto Basket".

Segue servizio video con le interviste a Paglione, Spadaccini e Parente