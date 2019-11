Un incendio ieri sera in contrada San Martino di Schiavi d'Abruzzo ha distrutto un'automobile, una Fiat 127, e danneggiato il garage in cui era custodita. Come spiega L'eco dell'Alto Molise (leggi qui l'articolo) l'incendio è scoppiato intorno alle 23,30 e ha portato sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Agnone, che hanno evitato che il fuoco si propagasse per tutta l'abitazione e che esplodessero due bombole di gas presenti all'interno. L'allarme è stato lanciato dal proprietario dell'immobile, che dormiva al piano di sopra.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri; le cause del rogo sembrano essere accidentali, dovute a guasti tecnici dell'automobile.