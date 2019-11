"Gli occhi neri e i lividi di questa città derivano dagli anni Novanta", quando amministrava il centrodestra. Francesco Menna, nell'incontro coi sindaci del centrosinistra del Vastese, attacca il centrodestra e ironizza sull'iniziativa del suo avversario, Massimo Desiati, che ha organizzato un tour in pulmino in varie zone della città: "Mi auguro - attacca il leader del centrosinistra - che il pulmino passi in via Martiri Istriani, dove c'è un parcheggio costato due miliardi di lire e inutilizzato" e poi elenza una serie di errori delle amministrazioni di centrodestra e alcune opere fatte dal centrosinistra, a partire dalla ristrutturazione della balconata di via Adriatica.

"Negli anni Novanta - scandisce Menna - a San Salvo c'era un galantuomo, Arnaldo Mariotti, che a San Salvo faceva i sottoservizi, fogne e reti idriche, mentre a Vasto un sindaco faceva tutt'altro: piantava i fiorellini e faceva un Piano regolatore che ha cementificato Vasto".

Interviene Giuseppe Forte (Pd): Desiati "quando era assessore regionale, portò i giornalisti su un catamarano" in occasione del primo viaggio dall'Abruzzo alla Croazia. "Ora quel catamarano è in vendita a Termoli. Mi auguro che la società proprietaria del pulmino non fallisca".