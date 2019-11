Venerdì 10 giugno consueto appuntamento teatrale alla sala museale di Monteodorisio per la “Festa del Grazie”. Protagonisti i bambini delle tre sezioni in uscita dalla scuola dell’infanzia e pronti per iniziare l’avventura nella scuola primaria. Una festa per dire “grazie” perché il linguaggio della riconoscenza non è mai fuori moda; perché prima di essere un dovere è un valore che qualifica le relazioni tra le persone. Una festa per dire ”grazie” perché si possono educare i bambini a capire il senso della gratitudine e a manifestarla con piccoli gesti.

“Grazie mille”, "Grazie Maestre” e "Grazie, amici miei” sono solo alcuni dei brani che hanno allietato la serata oltre ad una simpatica coreografia sulle note de "L'Alfabeto delle cose belle". La referente del plesso, l’insegnante Maria Stompanato, ha rivolto alle colleghe Natalina, Antonella, Linda e Raffaela l’apprezzamento per l'attività svolta durante l’anno scolastico e per aver contribuito con il loro lavoro e con la loro passione e competenza a creare importanti relazioni in un sano clima di famiglia e di collaborazione.

Lo spettacolo si è concluso con un’emozionante esibizione dei “Remigini” con toga e tocco rosso. La dirigente scolastica Concetta Delle Donne ha provveduto alla consegna dei Diplomini cogliendo l’occasione per ringraziare i genitori per la loro gradita presenza e augurare a tutti buone vacanze.