"Vasto non sarà sola. Non sarà più sola", scandisce Massimo Desiati in piazza Pudente. Sul palco allestito davanti a Palazzo d'Avalos ci sono i sindaci di Casalbordino, Filippo Marinucci, Cupello, Manuele Marcovecchio, Gissi, Agostino Chieffo, Monteodorisio, Saverio Di Giacomo, San Salvo, Tiziana Magnacca, e Villalfonsina, Mimmo Budano.

Un breve discorso, quello con cui il leader del centrodestra ha introdotto la manifestazione Sapori, profumi e idee.

La presenza dei sindaci dell'area di centrodestra serve a lanciare il messaggio di "accompagnarci insieme in un'operazione di marketing territoriale. Vasto non sarà sola, non sarà più sola", ha detto Desiati. "Faremo progetti insieme. Abbiamo la volontà di fare progettualità vera, quella che porta soldi e fa girare l'economia, al di là delle fanfaronate di questi giorni, come quella del nuovo ospedale".

Il candidato sindaco della coalizione centrodestra-movimenti civiciè impegnato stamani in un tour in pulmino in alcuni luoghi della città per illustrare ai giornalisti le sue proposte.