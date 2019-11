Medaglia d'argento per Gaia Smargiassi nei Campionati Italiani assoluti di tennistavolo che si stanno svolgendo a Lucera. La giovane pongista della Polisportiva San Gabriele ha affrontato il torneo di doppio misto di 3ª categoria in coppia con John Oyebode della Marcozzi Cagliari.

Smargiassi e Oyebode, dopo aver battuto in semifinale 3-2 (11-5, 11-6, 9-11, 8-11, 11-2) la coppia formata da Tommaso Seidenari (Villa d’Oro Modena) e Anna Fornasari (Anspi TT Cortemaggiore), sono stati sconfitti in finale da Domenico Colucci (TT Ennio Cristofaro) e Jessica Ramazzini (Tennistavolo Vallecamonica) con il punteggio di 3-1 (11-7, 9-11, 11-2, 11-7).

Grande soddisfazione per la medaglia d'argento conquistata dai due giovani pongisti che, nel torneo di doppio, erano la coppia più giovane in gara. Tanti complimenti per Gaia Smargiassi anche dal direttore tecnico delle nazionali giovanili di tennistavolo, Matteo Quarantelli, che ha seguito con attenzione le sfide e ha espresso soddisfazione per i ragazzi che sono un punto fermo del vivaio azzurro.