Continuiamo ad incontrare gli studenti che si preparano ad affrontare la maturità: ecco un'altra ragazza che in questi giorni si trova a stretto contatto con libri, appunti, matite ed evidenziatori. Le nostre domande saranno rivolte alla studentessa Aurora Ascatigno, della classe 5° A AFM (Amministrazione Finanza Marketing), indirizzo dell'istituto “F. Palizzi” di Vasto.

Come pensi di affrontare questo esame?

Mah, innanzi tutto penso di affrontarlo con tranquillità perché ho studiato durante l'anno... spero che andrà tutto bene, ci siamo informati sulla commissione, non dovrà essere molto tragica... spero che i professori alla fine dell'anno ci aiutino!

Con quali termini potresti descrivere le tue paure ed emozioni in questo momento?

Non utilizzerei il termine 'ansia', perché questa blocca! Ho un po' di paura, ma ho tanta buona volontà, quindi ho anche voglia di andare via, ma allo stesso tempo ho nostalgia di lasciare i miei compagni!

In quale disciplina pensi di emergere?

A me personalmente piacciono un po' tutte le materie, ma quella in cui credo emergerò sarà Economia aziendale.

Cosa pensi di fare subito dopo gli esami? Progetti per il nuovo percorso di studio?

Allora, a settembre intraprenderò studi economici: sceglierò la Laurea in Economia e Commercio presso l'università di Pescara, è la mia passione!

Cosa ti mancherà di più della scuola superiore?

Mi mancheranno i miei compagni e le assemblee di istituto, perché a quanto pare non ci saranno più!

Come passerai la notte prima degli esami?

Penso che la passerò sul divano a mangiare un bel gelato aspettando la mattina dopo!

Erika Di Fonzo

Mariangela Di Paolo

Verso gli esami di maturità

