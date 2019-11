Giorni importanti per il futuro della Vastese Calcio e per quanto riguarda la programmazione della prossima stagione in serie D. Settimane, queste ultime passate dalle parti dell’Aragona, dedicate a numerosi riunioni nelle quali si sta facendo il punto della situazione. Proprio ieri sera la dirigenza biancorossa si è incontrata per decidere il da farsi. Da alcune indiscrezione pare che sia stato fatto un passo in avanti rispetto alla programmazione anche se non è stato ancora comunicato il budget a disposizione per la prossima annata. Si è comunque cercato di capire quali dovranno essere le risorse da mettere in campo, confrontando anche quelli che sono stati i costi della passata stagione e quelli richiesti per la serie D. Come già detto, non sarà possibile improvvisare nulla e, al fine di garantire la continuazione di un progetto serio per la città e per i tifosi, ogni attività dovrà essere coordinata.

Nonostante questo il tempo stringe sul fronte mercato e bisognerà iniziarsi a muovere il prima possibile per costruire una squadra che sia quantomeno competitiva e che possa regalare più gioie che dispiaceri. Naturalmente non sarà possibile fare questo prima che la società abbia le idee chiare sul futuro e solo dopo aver definitivo concretamente i ruoli - ed i possibili nuovi ingressi- di ogni dirigente per il prossimo anno, ci si potrà muovere in questa direzione. Una delle poche cose che sta andando in porto riguarda l’accordo di massima con i settori giovanili della Bacigalupo e della Virtus Vasto. Accordo che, nei fatti, non prevede la presenza del Vasto Marina. Con Pino Travaglini ed il presidente Pasquale Cerulli pare che non ci siano gli estremi per una collaborazione. Il motivo non è tanto chiaro o per lo meno non è stato reso tale da entrambe le parti. Un fattore che di certo non aiuta il movimento calcistico cittadino perché, come si sa, l’unione fa la forza. La situazione potrebbe cambiare anche se i presupposti perché questo avvenga pare che non ci siano.

Per il resto bisogna aspettare almeno fino a mercoledì prossimo quando la società si riunirà nuovamente. Una delle questioni alle quali si sta facendo più attenzione riguarda il passaggio definitivo alla nuova società che dovrà partire da Di Domenico and Co. Passaggio che in molti attendono e che già sarebbe dovuto avvenire nei mesi di febbraio- poi rimandato ad Aprile- della scorsa stagione. Come già detto la scorsa settimana, ai tifosi della Vastese li aspetta un’altra lunga estate. Sicuramente non la prima e forse neanche l’ultima.