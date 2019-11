“Il voto è un diritto dovere dei cittadini, boicottare il voto non è nelle nostre corde e non inviteremo mai, come invece fa il presidente Renzi a suo vantaggio, a non recarsi alle urne solo perché noi non siamo presenti nella corsa elettorale”.

Pietro Smargiassi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, invita gli elettori a non disertare le urne domenica prossima, quando 36mila 518 vastesi saranno chiamati a scegliere il sindaco dei prossimi 5 anni tra Massimo Desiati (centrodestra) e Francesco Menna (centrosinistra). Ludovica Cieri, la candidata pentastellata alla carica di primo cittadino, al primo turno ha raccolto il 20% dei consensi, quasi 5mila voti: un successo per il Movimento, ma non sufficiente ad andare al ballottaggio.

Secondo Smargiassi, “i vastesi devono andare a votare anche se la migliore forza politica non è in corsa per il governo della città. Tutti devono ottemperare a questo impegno, anche i cittadini che ci hanno preferito nella scorsa tornata elettorale. Abbiamo fiducia nei vastesi, che sapranno sicuramente fare la loro scelta senza suggerimenti di sorta il 19 giugno. Ribadiamo che non diamo nessuna indicazione di voto, ci teniamo solo a sottolineare l’importanza di questo diritto dovere che è costato la vita a milioni di cittadini che nella storia ed in ogni angolo del mondo hanno lottato per permettere al popolo di esprimere la propria volontà. Siamo certi che ogni elettore saprà scegliere il meglio per la propria città pur consapevoli che il meglio, in questo caso, non partecipa ai giochi. Buon voto consapevole”.