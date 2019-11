Dal primo settembre 2016 entreranno le nomine pastorali effettuate da mons. Bruno Forte. Tante le parrocchie del Vastese (Arcidiocesi Chieti Vasto) interessate dalla serie di avvicendamenti. Tra questi, a Palmoli arriverà don Albert Mbombo (della Repubblica Democratica del Congo), mentre don Domenico Campitelli si trasferisce da Scerni a Palmbaro.

Queste le decisioni comunicate da mons. Bruno Forte:

"- accogliendo la proposta unanime dei presbiteri della Zona di Gissi e ascoltati i Vicari Zonali delle Zone di Vasto e di Atessa, ho deciso che la Zona di Gissi venga così smembrata: le Parrocchie di Carpineto Sinello, Guilmi e Roccaspinalveti saranno aggregate alla zona pastorale di Atessa; quelle di Carunchio, Fraine, Furci, Gissi, Liscia, San Buono e Palmoli alla zona pastorale di Vasto. Il numero delle zone pastorali passa di conseguenza da dieci a nove. La decisione andrà in vigore dal 1 settembre 2016.

- don Gianluca Bracalante, finora vicario cooperatore della parrocchia di Santa Maria Maggiore in Villamagna, diventa parroco delle parrocchie di San Michele A. in Carpineto Sinello e di Santa Maria Immacolata in Guilmi;

- affido a don Albert Mbombo, della Diocesi di Mbuji-Mayi (Repubblica Democratica del Congo), la parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Palmoli che i Figli della Sacra Famiglia hanno lasciato per mancanza di personale; la responsabilità giuridica sarà del parroco della vicina parrocchia di Liscia, don Davide Schiazza;

- don Domenico Campitelli lascia la parrocchia di San Panfilo in Scerni e diventa parroco della parrocchia del SS. Salvatore in Palombaro, che don Ignazio Amaladas lascia per ritornare alla Diocesi di Tuticorin in India; al contempo don Emiliano Straccini lascia la titolarità giuridica della stessa parrocchia;

- don Graziano Fabiani lascia le parrocchie di San Sabino Vescovo in Furci e di San Lorenzo Martire in San Buono e diventa parroco della parrocchia di San Panfilo in Scerni, cui è unita anche quella di San Giacomo nello stesso Comune;

- don Angelo Di Prinzio lascia la parrocchia di Santa Maria Maddalena in Casalanguida e diventa parroco delle parrocchie di San Sabino Vescovo in Furci e di San Lorenzo Martire in San Buono;

- don Nicola Carpineta lascia la parrocchia di San Tommaso Apostolo in Perano e diventa parroco della parrocchia di Santa Maria Maddalena in Casalanguida;

- don Rajakani Marian Irudaia Raj lascia le Parrocchie di San Michele A. in Carpineto Sinello e di Santa Maria Immacolata in Guilmi e assume la guida pastorale della parrocchia di San Tommaso Apostolo in Perano; avrà la responsabilità giuridica delle stesse il vicario zonale;

- il prossimo diacono Angelo Di Rito svolgerà il suo ministero pastorale a Pollutri in aiuto a don Giuliano Manzi a partire dal 1 settembre 2016".