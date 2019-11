Qualche anticipazione l'aveva già data Davide Parente nell'ultima puntata di questa stagione dell'Edicola del Bar Walter [GUARDA]. Domani, giovedì 16 giugno alle 19 al PalaBCC, sarà il momento di conoscere il nuovo progetto Vasto Basket 2016/2021. Già da mesi c'erano lavori in corso visto l'interessamento di un gruppo di persone pronte a dare il proprio contributo alla causa biancorossa. La retrocessione della prima squadra in serie C non ha fatto venire meno l'entusiasmo per un progetto che dovrà rilanciare una società sportiva che vede avvicinarsi il traguardo dei 50 anni di attività.

L'invito diramato dalla società biancorossa per domani sera è rivolto a tutti gli appassionati di basket, dai ragazzi e le famiglie che appartengono al settore giovanile, a dirigenti di oggi e di ieri, stampa, sponsor, e tutti coloro che vogliono conoscere cosa la nuova Vasto Basket ha in mente per il futuro. Un progetto che vede in prima linea l'entusiasmo e le competenze dell'imprenditore Nicola Paglione, di Davide Parente e di un gruppo di professionisti che amano la palla a spicchi e che si integreranno con l'attuale dirigenza guidata dal presidente Giancarlo Spadaccini per dare nuova linfa all'attività sportiva e sociale della Vasto Basket.