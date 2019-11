Arriva da Massimiliano Montemurro, al primo turno candidato sindaco con le liste Democrazia Cristiana e Vasto La Mossa Giusta, l'appoggio ufficiale a Francesco Menna per il ballottaggio. Un appoggio spiegato dallo stesso Montemurro in una conferenza stampa convocata oggi pomeriggio: "Dopo aver analizzato i programmi di entrambi gli schieramenti e le due figure in competizione abbiamo scelto Francesco Menna", con il quale è stata trovata convergenza su diversi punti di programma, dall'estensione della differenziata, all'isola ecologica e il centro del riuso per la riduzione della Tari, all'impegno per l'ammodernamento della macchina amministrativa. Inoltre: "Con Francesco Menna si è convenuto per un impegno a migliorare i servizi cimiteriali, con la valutazione di eventuale esternalizzazione per rendere più trasparente ed efficiente la gestione". Altri passaggi caratterizzanti, quelli relativi alla sicurezza, con il potenziamento della videosorveglianza. Positivo il giudizio anche sulla "svolta generazionale" che ha visto premiare diversi volti nuovi e giovani con il sistema delle preferenze. Dall'altra parte, "con Desiati si ripropone una squadra che ha già governato questa città in passato con figure arcinote della politica vastese con risultati molto discutibili". Da qui l'appello al voto: "Ai miei sostenitori, agli elettori moderati della città, l'invito caloroso a sostenere l'avvocato Francesco Menna che dà garanzie di rinnovamento della politica per una città che ha bisogno di giovani competenti, con la passione e la voglia di cambiare".

Da parte sua, Francesco Menna ha ringraziato Montemurro e ha riconosciuto allo stesso l'essere stato protagonista di una campagna elettorale "da signore, senza rabbia e rincorsa agli insulti". Per Menna, quella di Montemurro rappresenta "una parte importante della politica vastese, la parte moderata, con la quale porteremo avanti le battaglie ricordate prima". Il candidato del centrosinistra ha poi tenuto a sottolineare come non ci siano stati "accordi sottobanco", ma "programmi comuni attraverso i quali lanciare un'azione di buon governo e buona amministrazione cittadina".