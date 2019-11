Incidente sulla statale 16, in territorio di San Salvo, intorno a mezzogiorno. A scontrarsi, una moto (un Beverly 250) in sella alla quale viaggiava un commerciante di San Salvo di 49 anni e un'auto, una Lancia Delta, con a bordo una famiglia di quattro persone di Liscia.

Il centauro ha riportato diverse fratture, soprattutto alle braccia, e per lui è stato disposto il trasferimento all'ospedale SS. Annunziata di Chieti in eliambulanza; l'uomo, che non ha mai perso conoscenza, è ricoverato in prognosi riservata. Feriti anche due occupanti dell'auto, madre e figlio, trasportati dal 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale di Vasto. Gli altri due che si trovavano nell'abitacolo, il padre e un altro bambino, sono illesi.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, polizia stradale, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. L'esatta dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione ad opera delle forze dell'ordine; dai primi rilievi sembrerebbe che l'auto stesse svoltando per entrare nell'area di servizio. Non è il primo episodio che avviene in quel tratto [LEGGI] e con quella dinamica.