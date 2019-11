Continua nell'Alto Vastese la mobilitazione contro le centrali biomasse. Domenica 19 giugno alle 17 a Carpineto si terrà il convegno a cura dell'associazione Nuovo Senso Civico "I risvolti e gli impatti delle centrali a biomassa previste a Carpineto Sinello e Guilmi". L'appuntamento arriva a un mese di distanza dall'altro affollato incontro con le società proponenti che aveva fatto registrare anche alcuni momenti di tensione [LEGGI].

Da allora c'è da registrare l'avvio della petizione (on line e cartacea, LEGGI) contro i quattro impianti da 200 kWe; quella di domenica sarà anche l'occasione per consegnare le firme raccolte ai sindaci coinvolti, Antonio Colonna e Carlo Racciatti. Al centro della questione, infatti, c'è l'iter autorizzativo che secondo gli imprenditori sarebbe stato completamente assolto, mentre per i Comuni non ci sono tutte le necessarie autorizzazioni.

Questa la scaletta degli interventi dell'appuntamento di domenica:

- apertura dei lavori con interventi dei responsabili locali di Nuovo Senso Civico;

- ing. Tommaso Giambuzzi (esperto impianti energetici NSC);

- dott.ssa Alba Brighella (responsabile settore legale NSC);

- dott.ssa Mariapaola Di Sebastiano (medico);

- Alessandro Lanci (presidente regionale NSC).