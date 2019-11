Conto alla rovescia per il turno di ballottaggio in cui i cittadini di Vasto sceglieranno il nuovo sindaco della città. Davanti alle telecamere di Zonalocale.it il confronto tra i candidati Massimo Desiati e Francesco Menna.

Durante la puntata speciale di TimeOut, condotta da Michele D'Annunzio e Paola Cerella, spazio anche alle domande di due giovani studenti e dei lettori che ringraziamo per aver inviato tanti messaggi ed email con i quesiti per i due candidati (e che solo per evidenti motivi di tempo non siamo riusciti a sottoporre integralmente ai due ospiti).

Nel video la registrazione della puntata.