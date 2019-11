"Una prova per verificare fino a che punto i nostri cittadini avrebbero desiderato che noi andassimo ad amministrare". Così il neo sindaco di Tufillo, Ernano Marcovecchio, spiega la decisione di "Scelte Partecipate" (la propria lista) di correre alle amministrative senza altre formazioni create ad hoc per aggirare l'ostacolo quorum. In paese, infatti, – raccontano il primo cittadino e alcuni dei suoi consiglieri – c'erano da tempo i segnali dell'assenza dalla competizione elettorale di una lista riconducibile all'amministrazione uscente guidata da Marco Monaco. Il tempo per preparare la classica lista civetta c'era, ma sono stati i compagni di avventura di Marcovecchio a premere per la sfida al quorum. "La lista civetta – continua il sindaco – avrebbe falsato enormemente il significato del voto. Bastava che andassero a votare pochissime persone e saremmo rientrati tutti".

Così, "Scelte Partecipate" si è trovata a competere con la soglia dei 277 voti da superare. Il trend positivo già dalla mattinata è stato poi confermato dal superamento avvenuto poco dopo le 20 di domenica 5 giugno. Alla chiusura dei seggi sono state 299 le persone votanti. Contrariamente a quanto accaduto a Fraine (dove l'ostacolo principale era dato dall'alto numero dei residenti all'estero, LEGGI), il popolo ha dato fiducia al gruppo composto in larga parte da persone alla prima esperienza politica.

Il 17 giugno prossimo è previsto l'insediamento, poi 5 anni senza opposizione, ma Marcovecchio – professore di Italiano e Storia all'I.I.S. "Mattei" di Vasto e già sindaco prima dei due mandati di Monaco – non teme logorii interni: "Lo stimolo arriverà sicuramente dalla condivisione delle decisioni con il popolo. Si tratta di qualcosa difficilmente realizzabile, ma qui sarebbe è possibile applicare i principi della democrazia diretta".

La composizione del consiglio comunale

Sindaco

Ernano Marcovecchio

Maggioranza

Nicolino Lapergola

Adamo Marino

Emanuele Berardi

Andrea Ferrara

Valeria Petti

Flavio Talia

Veronica Galizia

Alessandro Ramundi

Valentino Noè

Federica Benemeo

