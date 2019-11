Si avvisano gli elettori che gli attestati sostitutivi della tessera elettorale rilasciati ed utilizzati al primo turno, non possono essere riutilizzati per votare al ballottaggio di domenica prossima, 19 giugno. Pertanto gli elettori che hanno smarrito la propria tessera o che hanno terminato gli spazi per i timbri sono invitati a presentarsi all’ufficio elettorale che rilascerà, a coloro che ne faranno richiesta, la relativa tessera elettorale o il nuovo attestato sostitutivo.

L’ufficio elettorale sarà aperto:

- Martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16,00 alle ore 18

- Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

- Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

- Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00

- Sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00

- Domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00

Ufficio Stampa Comune di Vasto