Tra pochi giorni, con il turno di ballottaggio, i vastesi sceglieranno nuovo sindaco della città. Due i candidati in campo: Massimo Desiati, per il centrodestra, e Francesco Menna, per il centrosinistra. Saranno loro a contendersi, domenica 19 giugno, con le urne aperte dalle 7 alle 23, la fascia di primo cittadino di Vasto.

Oggi, martedì 14 giugno, i due candidati saranno ospiti di una puntata speciale di TimeOut, il format di attualità e politica, che verrà trasmesso in diretta streaming a partire dalle 17.20. Oltre alle domande dei conduttori Michele D'Annunzio e Paola Cerella i due candidati alla carica di sindaco risponderanno alle domande di voi lettori.

Dalle 17.30 e fino al termine della diretta potrete inviare le vostre domande per Massimo Desiati e Francesco Menna con una mail a redazione@zonalocale.it o con un messaggio privato alla nostra pagina facebook [CLICCA QUI].

La diretta sarà visibile nella sezione dello speciale elezioni 2016 di Zonalocale.it [CLICCA QUI].