Fresco, goloso e in tutti gusti che ti piacciono. E' il gelato di Crema & Cioccolato, dove puoi scegliere il gusto della tua felicità. Anche a Vasto arriva l’arte del gelato in grado di soddisfare tutti i palati: è in via Barbarotta, all'angolo con via Adriatica, sulla splendida passeggiata panoramica della città antica.

"L'idea nasce dalla voglia di aprire un'attività nel centro storico di Vasto, uno dei più belli d'Italia", spiega Marco, 29 anni, gestore del locale.

"Un paio di anni fa, insieme alla mia famiglia, ho deciso di aprire qui, all'interno del Palazzetto del Nibbio, dimora cinquecentesca di Lavinia Della Rovere, un edificio dei D'Avalos in cui, nell'eseguire i lavori necessari, abbiamo utilizzato le pietre originarie e seguito le indicazioni della Soprintendenza ai beni architettonici d'Abruzzo".



Golosità - "Qui a Crema & Cioccolato - spiega Marco - si possono apprezzare tanti gusti golosi, frutta, sorbetti, variegati, coni, coppette, cialde, frappè e brioche siciliane".

I prezzi: un euro e 80 centesimi il gelato piccolo; due euro e 50 il medio; tre euro e 50 il maxi o la cialda; brioche e frappé: tre euro.

I premi - "Ai clienti verrà consegnata una card magnetica con cui raccogliere i punti: il gelato piccolo da diritto a un punto, quello medio a 2 punti, il maxi vale 3 punti e la vaschetta 5. Una volta raccolti 10 punti, si potrà gustare gratis un gelato piccolo, con 20 punti uno medio, con 30 un maxi gelato, mentre 35, 40 e 45 punti danno diritto ad avere in premio rispettivamente una vaschetta piccola, media e grande. Raccogliendo 50 punti, si riceverà in regalo un set di coppette.

Vieni a scegliere il gusto della tua felicità: Crema & Cioccolato si trova in via Barbarotta, angolo via Adriatica e vi aspetta tutti i giorni dalle 16 in poi.