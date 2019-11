Per iniziativa del Centro studi Sdl, di Mcm Mediazione di Vasto e San Salvo e dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo è in programma per martedì 14 giugno – dalle ore 8.30 alle ore 13.00 presso il Gabri Park Hotel a San Salvo – il convegno informativo per imprenditori e professionisti sul tema "Strumenti per migliorare il rapporto banca-impresa".

Dopo i saluti di Stefano Pallotta, presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo e del sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, seguiranno le relazioni del consulente legale Luca Rotondo (Quali sono le strategie procedurali idonee ad attivare le possibili azioni di recupero per i privati e le aziende), del giornalista Francesco Verini (Ruolo degli organi di comunicazione nei confronti delle anomalie bancarie), del giornalista e consulente legale in materia tributaria Franco Mancini (Riferimento normativo tra privacy e intervento delle banche), del direttore aziendale Sdl Centrosui Galileo Equizi (Strumenti per migliorare il rapporto banca-imprese) e del consulente legale Giuseppe Fallica (Equitalia: le tasse vanno pagate, ma…) e del commercialista Fabio Fabrizio (Le irregolarità fiscali).

L’organizzazione è curata da Ercole D’Ercole, managing director Sdl Centrostudi spa e Alessia Cordigliola, responsabile della sede Mcm Mediazione di Vasto e San Salvo.

Per contatti o informazioni rivolgersi a Ercole D’Ercole (mobile 349.4733940 – email ercole.dercole@sdlcentrostudi.it)