Sabato 18 giugno si terrà la prima edizione del "Divine Metal Fest", un concerto open-air creato per diffondere la musica heavy-metal e la cultura "alternativa" della zona abruzzese e molisana. Il progetto è nato da un'idea di Marco Del Borrello, ex leader dei Planar, storica thrash metal band molisana, e portata avanti con l'aiuto dell'Associazione musicale culturale "Controtempo" di Montenero di Bisaccia. Ospiti della serata saranno: Sawthis (modern thrash metal, Teramo), Hydra (death/thrash, Ancona), Dictatoreyes (death/thrash, Francavilla), Fallout (nuclear thrash metal, Chieti), e Hellements (speed metal, Vasto).

L'evento si svolgerà presso l'Indian Village di Casalbordino (zona Piane Sabelli), un luogo immerso nella natura in cui saranno presenti vari stand che permetteranno di degustare panini caserecci, birra e bibite varie; ci sarà inoltre la possibilità di campeggiare. L'ingresso sarà gratuito, ma ci sarà l'obbligo di tesseramento che avrà il costo di €5 per chi non è socio. L'apertura dei cancelli è prevista per le ore 18.00 e l'inizio dei concerti sarà alle ore 20.00.



Per maggiori info:

http://www.facebook.com/divinemetalfest