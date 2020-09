Prima settimana da sindaco di Scerni per Alfonso Ottaviano. Una settimana fa i suoi concittadini hanno scelto lui e la sua lista Scerni che cambia attribuendogli 1336 voti (60,97%) contro gli 888 della lista civica Progetto Scerni guidata dal sindaco uscente Giuseppe Pomponio. Una squadra formata "da giovani, da persone che non aveva esperienza amministrativa", come ha spiegato Ottaviano ma che "ha lavorato tanto nelle settimane prima, durante e dopo la campagna elettorale". I cittadini scernesi hanno premiato la proposta di Scerni che cambia consegnando a loro la guida del paese per i prossimi cinque anni.

Siamo andati ad incontrare il sindaco Alfonso Ottaviano in Municipio per farci raccontare come ha vissuto questa prima settimana alla guida di Scerni e come si sta preparando ad affrontare i prossimi mesi insieme alla sua squadra amministrativa.

