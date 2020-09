Ieri mattina, sabato 11 giugno, il Lions Club Vasto Host ha inaugurato il Piazzale-Area verde sito sulla Circonvallazione Histoniense, intitolato a Melvin Jones fondatore del Lions Club International. Si è trattato di una inaugurazione “rinnovata” in quanto già durante l’anno sociale 2010-2011, con la Presidenza di Michele Notarangelo, quest’area era già stata intitolata a Melvin Jones con apposita delibera comunale; i motivi di questa “nuova” inaugurazione al termine di questo anno sociale derivano dai lavori di restyling che sono stati eseguiti sull’area verde con la sistemazione delle aiuole, riattivazione della fontana centrale, installazione stabile di tre pennoni con bandiere (italiana, europea, del Lions International) ed apposta una targa didascalica con l’effige di Melvin Jones. La sobria cerimonia di inaugurazione cui hanno partecipato numerosi soci del Club e rappresentanti degli altri Club Lions locali è stata preceduta dalla benedizione del sito rinnovato, impartita da Don Giancarlo Travaglini, parroco della Concattedrale di San Giuseppe.

E’ seguito l’intervento del Presidente del Club, Giorgio Del Borrello, che ha ricordato ai soci l’importanza di aver intitolato al fondatore del Lions International questo spazio verde cittadino, che resta affidato per il futuro al Club Vasto Host per quanto riguarda il mantenimento del suo stato ed il decoro dell’area; ha quindi ringraziato l’Amministrazione comunale per la disponibilità dimostrata nei confronti di questa iniziativa dei Lions e per la collaborazione fornita dall’Assessore ai servizi e manutenzione, Luigi Marcello. E’ stata infine scoperta la targa con le biografie di Melvin Jones (in italiano ed in inglese).

Raffaele Anniballe

Addetto stampa L.C. Vasto Host