Seconda medaglia per Federico Antenucci ai Campionati italiani assoluti di tennistavolo che si stanno svolgendo a Lucera. Il giovane atleta del Tennistavolo Vasto, dopo aver conquistato il bronzo nel doppio misto di 5ª categoria [LEGGI], vince il torneo di doppio maschile, in coppia con Mattias Mongiusti, dello Juvenes Repubblica di San Marino, e conquista così il titolo italiano di 5ª categoria. Medaglia d'oro e scudetto tricolore per sancire il traguardo raggiunto.

I due ragazzi hanno battuto in finale due veterani del tennistavolo come Stefano Rebecchi (Asd Toirano) e Carlo Rossetti (Libertas Latisana) con il punteggio di 3-2 (10-12, 11-2, 8-11, 11-8, 11-6).

"È stata dura - ha raccontato a fine gara Mongiusti - perché nel quarto set mi è stato tolto un punto sul servizio, che a mio parere era regolare, e siano andati sotto per 8-4. Non ci siamo scoraggiati e anche il nostro allenatore sapeva che l’altra coppia era al limite per la stanchezza. Siamo risaliti e al quinto set avevamo una marcia in più". Soddisfatto anche Federico Antenucci: "Gli avversari puntavano molto sui nostri errori e soprattutto Rossetti cercava di sfruttare il servizio. L’averlo affrontato entrambi in singolare ci ha sicuramente dato un vantaggio, perché abbiamo capito meglio come fronteggiare il suo colpo".

Era la prima volta che i due ragazzi si trovavano a giocare insieme, dopo essersi incrociati e conosciuti in occasione di altre competizioni nazionali. Antenucci, ora, proseguirà il suo torneo nelle competizioni di 4ª e 3ª categoria confidando di ottenere altre importanti affermazioni.