È tutto pronto a San Salvo per il fischio d'inizio del primo torneo di calciotto organizzato dallo Sporting San Salvo. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 giugno, il giorno dopo ci saranno i sorteggi dei gironi e il 20 inizieranno le gare sul manto sintetico di via Stingi.

Le squadre possono essere composte da 16 giocatori dei quali al massimo quattro possono essere tesserati con società militanti in categorie che vanno dall'Eccellenza alla Prima (calcio) e C1 (calcetto).

Le partite saranno affiancate da stand gastronomici e dalle visione dei match dell'Europeo 2016.

PREMI

1ª squadra classificata: coppa, buono di 1.000 €, cena per 16 persone presso ristorante "Il Panfilo" (San Salvo Marina)

2ª squadra classificata: coppa, buono di 500 €, pizza per 16 persone presso pizzeria Gianmarì (San Salvo Marina)

3ª squadra classificata: coppa, buono di 300 €, porchetta

4° squadra classificata: coppa, Prosciutto, confezione di vino da 6 bottiglie

INFO E ISCRIZIONI

Andrea Daniele: 349 6536569

Nicolino Cilli: 339 1411664

Angelo Torzi: 335 5760830