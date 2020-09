Il Teatro Rossetti trasformato in un set cinematografico. È quanto accaduto ieri pomeriggio a Vasto, con il contributo di una trentina di comparse, arrivate per prendere parte all’ultimo giorno di riprese del docufilm su Angelo Canelli. La produzione, affidata al regista Simone D’Angelo, all’autore Silvio Laccetti e al fotografo Costanzo d’Angelo, ha potuto realizzare una delle sequenze che faranno parte del documentario sul pianista e medico vastese scomparso quasi dieci anni fa in un incidente stradale.

Il prossimo 8 luglio 2016 ricorrerà il decimo anno della sua scomparsa ed il docufilm a lui dedicato, servirà a mantenere viva la memoria di una persona che ha saputo dare tanto a questo mondo, sia a livello artistico che professionale, nonché umano. Il progetto ‘Le mille voci per Angelo’ è partito quasi tre anni fa ed ora è in dirittura di arrivo. Ora non resta che attendere la data ufficiale dell’uscita.