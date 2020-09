Ancora medaglie per gli atleti della Mille Sport al Play the Games organizzato da Special Olympics a Rieti. Quella di oggi è una giornata da ricordare, con gli ottimi risultati ottenuti da tutti e tre i nuotatori allenati e accompagnati da Stefania De Felice. C'è la gioia di Ylenia Cirullo, per l'oro nei 25 metri stile, a completare un quadro di successo che si è materializzato nell'arco di un quarto d'ora.

Infatti Lugi Daccò ha raddoppiato con l'oro nei 25 metri stile libero (dopo l'oro nei 100 - LEGGI) mentre Paola Giorgetta aggiunge un altro argento, questa volta nei 25 stile, al suo palmares (dopo l'argento nei 50 stile - LEGGI). Applausi per loro e per la loro allenatrice che li segue con passione nella piscina sansalvese.