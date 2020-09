È di 101 milioni e 921mila euro l'importo che il Ministero della Salute ha messo a disposizione della Regione Abruzzo, per l'Accordo di programma, secondo la nota diffusa durante la conferenza stampa di questa mattina convocata dal candidato sindaco del centrosinistra, Francesco Menna, che ha spiegato: "In questi fondi, c'è anche il finanziamento per il nuovo ospedale di Vasto".

Non solo questo l'annuncio nella conferenza stampa convocata sulle questioni della Sanità: "La Regione Abruzzo ha licenziato il Piano sanitario, nel quale l'ospedale di Vasto è DEA di primo livello, conserverà quindi reparti e funzionalità che competono per legge a questo tipo di presidi sanitari". Inoltre, "la settimana prossima verrà inaugurata la Stroke Unit, mentre è stato predisposto il bando per l'acquisto di una nuova Tac per la Radiologia, mentre quella che c'è sarà a disposizione del pronto soccorso. Pronto il bando anche per l'acquisto di un macchinario per le operazioni alla cataratta". Per quanto riguarda l'emodinamica, invece, Menna ha annunciato che "per 8/10 è fatta, in quanto è stato acquistato l'angiografo". Menna ha poi rivendicato quanto fatto in collaborazione con la Regione Abruzzo durante il governo di centrosinistra, non solo nel settore sanitario, ma ricordando l'appuntamento di domani con la prima fermata stagionale del Frecciabianca alla stazione di Vasto-San Salvo.

Per quanto riguarda il fronte alleanze, ancora tutto da definire, con "tavoli aperti" con Laudazi e la conferma di intenti "compatibili" con le istanze del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda le sollecitazioni giunte ai candidati dal senatore Castaldi (qui l'articolo) Menna ha confermato che si tratta di punti già previsti nel programma del centrosinistra, dal bilancio partecipato alla differenziata, all'impegno su legalità e trasparenza. Per quanto riguarda la presidenza del Consiglio, Menna ha precisato: "Non si tratta di offerte per apparentamenti o alleanze, ho semplicemente indicato Ludovica Cieri per un ruolo super partes, di garanzia. Saranno i cittadini a valutare".

Riguardo il dialogo con Laudazi, Menna ha confermato la presenza di "tavoli aperti", senza però entrare nel merito: "Abbiamo ancora alcune ore per dialogare, dopo di che ci rivedremo e vi comunicherò quanto emergerà". Dialogo ancora in corso, quindi, per quella che Menna ha definito una "alleanza con gli angeli e gli arcangeli contro la maledizione della Luna Nera".