Grande risultato per un'atleta della Millesport San Salvo nella competizione organizzata a Rieti da Special Olympics, i Play the Games di nuoto: trionfale la partecipazione alla competizione per Luigi Daccò che ha sbaragliato gli avversari nei 100 metri dorso conquistando la medaglia d'oro.

In compagnia dell'istruttrice Stefania De Felice e dei propri famigliari, Daccò ha fatto registrare il miglior tempo nella specialità natatoria. Per il giovane si prospetta un ritorno da campione a San Salvo.