Brutta disavventura nel tardo pomeriggio per due giovani di Liscia che, nel tardo pomeriggio, stavano rientrando in paese perccorrendo la strada provinciale a bordo di un'Alfa Romeo Mito. Durante la marcia i giovani si sono accorti del fumo e dell'odore di bruciato proveniente dal vano motore della vettura. Il guidatore, proprietario dell'auto, ha fermato la marcia accostando l'Alfa Romeo a bordo strada ed entrambi sono usciti dall'abitacolo.

In breve tempo alla colonna di fumo nero si sono aggiunte le fiamme con i due che hanno richiesto l'intervento del 115. Una squadra della protezione civile di San Buono, impegnata in un altro servizio a poca distanza del luogo dell'incendio, ha tentato di spegnere le fiamme in attesa dei vigili del fuoco. "Quando abbiamo visto il fumo - spiega il responsabile Antonio Cupaiolo - abbiamo raggiunto la zona e tentato di domare il rogo ma era una situazione difficile".

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Gissi e quelli del distaccamento di Vasto. Sono stati loro a spegnere l'incendio anche se ormai l'auto era stata pesantemente danneggiata dalle fiamme. La strada, su disposizione dei carabinieri della stazione di San Buono, è rimasta chiusa durante le operazioni di spegnimento dell'incendio e di successiva pulizia della strada.