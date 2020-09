Grande soddisfazione è stata espressa questa mattina in conferenza stampa per il risultato ottenuto da Forza Italia al primo turno delle amministrative 2016, con "1737 voti di preferenza al simbolo, con un incremento di 510 voti pari al 54% rispetto alle preferenze raccolte alle primarie dal candidato Guido Giangiacomo, espressione del movimento. Questo risultato è stato reso possibile innanzitutto dalla scelta di candidati autorevoli che hanno ricevuto la fiducia dei cittadini per l’impegno costante e proficuo messo in campo da tutti i candidati della lista e dai tanti sostenitori che hanno voluto accompagnarci in questa lunga e impegnativa campagna elettorale". Un risultato che, in caso di vittoria di Desiati, porterà alla elezione a consigliere comunale dello stesso Guido Giangiacomo, di Antonio Monteodorisio e di Mario Baiocco.

E proprio in vista del ballottaggio, l'annuncio della riorganizzazione della sezione locale che, come sottolineato dal nuovo coordinatore cittadino, Massimiliano Zocaro, "vuole essere da propellente per l'elezione di Massimo Desiati". "Il direttivo - ha precisato Giangiacomo - è stato designato per acclamazione all'unanimità e coinvolge tutti i partecipanti della nostra lista".

Il nuovo direttivo: Zocaro Massimiliano (Coordinatore cittadino), Uselli Giovanni (Vice Coordinatore cittadino con delega ai rapporti con i media e organizzazione eventi), Saviello Stefania (Tesoriere), Ventrella Veronica (Responsabile Forza Italia Giovani) , Antenucci Annamaria (Responsabile Forza Italia Donne), Del Casale Luigi (Responsabile rapporti con altre forze politiche), Perrotti Yari (Responsabile rapporti con associazioni e sport), Villamagna Diego (Responsabile grafica, comunicazione e logistica). Del gruppo Forza Italia Giovani fanno parte Altieri Roberta e Pagnottaro Stefania. Del Gruppo Forza Italia Donne fanno parte D’Errico Felicia, Giuntini Landa, Molisani Angela, Milo Valentina, Cibelli Emilia, Jessica Belfiore.