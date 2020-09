Riduzione di Tasi, Imu e parcheggi a pagamento. Un documento d’intenti per cercare il voto degli elettori del Movimento 5 Stelle, circa 5mila, il 20% del totale dei votanti.

In diretta streaming Massimo Desiati non polemizza col suo avversario, Francesco Menna, ma parla del programma che intende realizzare se diventerà sindaco di Vasto. E lancia segnali soprattutto ai pentastellati che, tramite il senatore Gianluca Castaldi, avevano chiesto ai due ballottanti di parlare di una serie di questioni riguardanti la trasparenza, l’urbanistica, la riduzione dei costi della raccolta differenziata, bilancio partecipato.

“Basta con le diatribe vecchi-giovani, giovani-vecchi. Io la trovo stucchevole”. Così il leader della coalizione centrodestra-movimenti civici apre la conferenza nella sede del suo comitato elettorale, in corso Europa. “Noi rilanciamo sui temi e non sulle immagini. Si riparte da impegni ben precisi, Il sindaco Massimo Desiati non avrà fili tirati da nessuno”.

Alleanze – “Non c’è, da parte nostra, la volontà di apparentarci con chi non è andato al ballottaggio, ma ci sono lavori in corso”, dice riferendosi a Laudazi e Montemurro.

“Taglierò le tasse” – “Taglieremo l’Imu, l’odiosa imposta sulla casa di proprietà”, scandisce Desiati, che promette anche il “taglio della Tasi” e “rivisiteremo tutti i contratti di fornitura di beni e servizi con una riduzione delle spese pari al 15%”. Farà “una variante al bilancio di previsione”.

Parcheggi a pagamento – “Nel centro storico garantiremo i primi 15-20 minuti gratuiti. E’ una forte richiesta che ci viene fatta dagli esercenti del centro”, mentre per Vasto Marina propone “la riduzione dei parcheggi a strisce blu”.

Vasto Marina – “Implementeremo il cartellone degli eventi estivi”, che verrà pubblicizzato, così “il Comune si riappropria di un elemento di promozione turistica”. Più polizia municipale sulla riviera: “A Vasto Marina voglio sentire di nuovo il suono dei fischietti, sintomo di presenza delle istituzioni. Occhi sulla città: non solo l’occhio freddo delle telecamere, ma anche la viva presenza del poliziotto di quartiere”.

Mano tesa a M5S – “Noi – annuncia Desiati – poniamo all’attenzione degli elettori del Movimento 5 Stelle un documento di impegno. Non offriamo accordi o intese paracontrattuali”, ma “attenzione nei confronti del 20% dell’elettorato”. Vuole che “la presidenza della Commissione di controllo sia affidata a un rappresentante del Movimento 5 Stelle”.

Prg – Desiati si impegna alla “revisione del Piano regolatore: vogliamo costruire sul costruito per non impegnare ulteriormente il territorio” e a Zonalocale, che gli chiede se il Prg approvato dal centrodestra quando amministrava Vasto è stato un errore, risponde: “Sono passati dieci anni. Vasto ormai è un comune non più di 30mila, ma di 40mila abitanti. Avremo un occhio particolarmente rivolto alla tutela ambientale” al fine della “riduzione dell’inquinamento in tutte le sue forme” e di riciclare l’immondizia per giungere all’obiettivo “rifiuti zero”.

Rapporto coi cittadini – Verrà istituito “un apposito ufficio che raccolga i quesiti dei cittadini e che sappia rispondere nel giro di poco”. Per chi evade le tasse per stato di necessità, ci sarà “il baratto amministrativo per quanto non si riuscirà a pagare”.