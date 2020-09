Quarto posto ai Campionati Italiani juniores per Douglas Scarlato nei 3000 siepi. Il giovane atleta vastese, tesserato per l'Aterno Pescara, si era qualificato la settimana scorsa conquistando il titolo regionale assoluto della specialità. Ieri, nella gara di Bressanone, si è confrontato con i migliori juniores d'Italia arrivando a un soffio dal podio. La gara è stata vinta da Yohanes Chiappinelli, che ha chiuso in 8'57''89, secondo Alexandru Ciumacov (9'31''40), terzo Francesco Agostini (9'36''84).

Poco meno di 5 secondi il distacco di Scarlato che, con 9'41''20, ha fatto registrare il suo primato personale sulla distanza. Per lui e per il suo allenatore Alessandro Brattoli c'è sicuramente la soddisfazione per aver conquistato un piazzamento importante in una manifestazione di livello nazionale. Resta quel pizzico di amarezza per non essere riuscito a salire sul podio ma, con delle prestazioni in costante crescita e un talento innato per la corsa, Douglas Scarlato potrà certamente diventare uno dei migliori atleti del panorama nazionale.

Da ricordare che il giovane vastese aveva conquistato anche il pass per disputare gli 800 metri agli italiani ma, vista la concomitanza con i 3000 siepi, la scelta è stata quella di sacrificare la distanza più breve per concentrarsi su quella da cui sarebbero potute arrivare maggiori soddisfazioni. La notizia del suo piazzamento è stata accolta con entusiasmo nell'ambiente podistico vastese che, seppur lo veda gareggiare con la maglia di una società pescarese, fa sempre il tifo per lui e lo sostiene in ogni suo appuntamento.