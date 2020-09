Partenza questa mattina dal piazzale della chiesa di Santa Maria del Sabato Santo a Vasto e rotta verso nord. Nove tappe per un totale di circa 1500 chilometri per arrivare a Medjugorje, meta finale dell'avventura di Nicola Di Liborio e Giovanni Soria, due amici vastesi, soci del Ciclo Club Vasto, che pedaleranno lungo la costa italiana, slovena e crota fino alla loro meta in Bosnia Erzegovina. "Il ciclismo può essere inteso in vari modi - ha spiegato Nicola questa mattina alla partenza -. C'è chi lo affronta con lo spirito di competizione e chi lo vive in questo modo, divertendosi e vivendo nuove esperienze. L'idea l'ho avuta andando a Medjugorje tempo fa, ho visto che erano in molti a raggiungere quel luogo in bici e quindi, insieme a Giovanni, abbiamo iniziato a prepararci per questo viaggio".

Faranno tappa a Pedaso, Cattolica, Codigoro, Caorle, Trieste, Senj (Slovenia), Zara (Croazia), Spalato (Croazia) fino a giungere a Medjugorje il prossimo 9 giugno. "Se andrà tutto liscio", dicono loro sorridendo. Nei primi tre giorni saranno soli, con la bici e il loro zainetto. "Poi ci sarà un camper con degli amici che ci raggiungerà per seguirci nel resto del viaggio. A bordo ci saranno il dottor Nicola Cannone, Nicoletta Priori e mia moglie Antonietta", spiega Di Liborio.

Negli ultimi mesi i due cicloamatori si sono preparati a compiere questo viaggio a tappe. "Dobbiamo ringraziare quelli che chiamiamo i nostri personal trainer: Giuliano Smerilli e Nicola Fioravante". I due amici erano alla partenza questa mattina e hanno accompagnato Nicola e Giovanni, insieme ad altri soci del Ciclo Club, fino a Ortona. "Non sarà semplice compiere questo viaggio in nove giorni (con un giorno di sosta) ma ci teniamo molto a vivere questa avventura e raggiungere una meta dal forte valore spirituale. Ma è anche una sorta di scommessa contro noi stessi". Alle 7 e 30 ultimi controlli alla bici (con tutti i ricambi e gli attrezzi necessari sulle spalle) e poi via verso questo viaggio a colpi di pedale.