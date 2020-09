Sabato 11 e domenica 12 il centro sportivo San Gabriele, situato in via Silvio Pellico a Vasto, ospiterà due eventi a partire dalle ore 18.30. In entrambe le serate ci saranno stand che offriranno la possibilità di degustare piatti tipici italiani, quali baccalà con patate, arancini sicialiani e trippa alla romana.

La serata di sabato sarà accompagnata dalle voci di Sergio e Luna con la partecipazione della cover band di Biagio Antonacci, mentre il giorno seguente spazio ai balli di "Rita Dance Club". Inoltre sabato 11 si terrà un triangolare di calcio a 5 le cui squadre saranno: Polizia di Stato, Confraternita Sacra Spina e Gonfalone, Stampa Vastese. Anche per i più piccoli il divertimento è assicurato, potendo passare un fine settimana giocando su scivoli gonfiabili.

Per maggiori info: 0873.391260