È Filippo Marinucci, medico anestesista presso il San Pio da Pietrelcina di Vasto, il nuovo sindaco di Casalbordino uscito vincitore dalla competizione elettorale in cui era opposto ad Alessandro Santoro, Antinoro Piscicelli e Mariano Palma. Un risultato importante per la sua lista "Per Casalbordino", che ha raccolto 1729 voti (40,19%). In questi giorni il primo cittadino ha preso contatto con la macchina amministrativa iniziando ad affrontare le prime questioni importanti per la vita del paese.

Il neo sindaco, che torna in Comune dopo aver vissuto un'esperienza come assessore, è anche in attesa di poter nominare la squadra operativa che dovrà lavorare con lui per i prossimi cinque anni. A Zonalocale Marinucci annuncia che avrà un asserrore per l'attuazione del programma e rivela quali saranno i quattro componenti della giunta che nascerà lunedì prossimo.