"Leggiamo con molta attenzione gli annunci del candidato sindaco del centrosinistra, nella conferenza stampa convocata ieri mattina, nel suo comitato elettorale di Vasto (qui il servizio). Ci permettiamo di osservare che il prematuro annuncio appare dal nostro punto di vista molto imprudente". Così Edmondo Laudazi, che spiega: "Avrebbe dovuto, a nostro parere, precisare meglio se intende andare ad una proposta di nuova coalizione per tentare di vincere l’imminente ballottaggio elettorale, per il quale lui e le sue liste civetta non possiedono i numeri, e se, nello specifico, intende promuovere l’eventuale risolutivo apparentamento con altre compagini".

Per Laudazi, invece, "si è limitato ad illustrare una nota che appare una 'velina' presumibilmente confezionata ancora fuori dal territorio di Vasto, senza precisare l’unico elemento di novità che può interessare i potenziali alleati ed i cittadini vastesi e cioè se è in grado di garantire la centralità della politica vastese rispetto alle odiose interferenze che hanno caratterizzato da troppo tempo e dall’esterno la gestione della macchina politico-amministrativa del nostro territorio".

Poi la precisazione: "Il Nuovo Faro e Rinascita Vastese sono tuttavia ancora alla ricerca della migliore soluzione per Vasto e per i vastesi, con grande trasparenza e con grande lucidità, precisando sin da ora, che non hanno bisogno di utilizzare, nelle eventuali trattative che ci devono essere richieste, innovative modalità di streaming che, probabilmente, sarebbero state utili prima delle elezioni sui problemi della città o delle liste. In conclusione dica il giovane candidato sindaco di Vasto, se e a quali condizioni, intende tentare di allargare la sua maggioranza per vincere le elezioni o, al contrario, continui a comportarsi come ha fatto negli ultimi cinque anni".