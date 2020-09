Si riunirà il 15 giugno prossimo ad Ancona il direttivo del Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio, nell'ambito del progetto della Macroregione Adriatico Ionica. Vasto, membro del direttivo del Forum insieme alle località italiane Ancona, Brindisi, Pescara e San Benedetto e alle straniere Spalato, Dubrovnick, Rueka, Zara e Ploce per la Croazia, Mostar per la Bosnia, Budva e Kotor per il Montenegro, Durazzo per l'Albania e Patrasso per la Grecia, sarà presente al tavolo di lavoro con il sindaco Luciano Lapenna.

"Nonostante non sia una città capoluogo, - spiega Lapenna - la nostra città ricopre un ruolo di primo piano nel Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio, infatti, è riconosciuta come località strategica nella macroregione Adriatico Ionica. La nostra presenza su questo tavolo di lavoro è garanzia di sviluppo e di crescita per il nostro territorio".