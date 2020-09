Sono tutte salve le quattro persone rimaste coinvolte questa mattina, attorno alle 6, nel grave incidente avvenuto in A14, a poca distanza dal casello Vasto Sud in direzione nord (km.453). Per cause al vaglio della polizia autostradale del distaccamento Vasto Sud un tir che trasportava un carico di lamiere si è ribaltato travolgendo un'auto, una Wolkswagen Tiguan, che era ferma al bordo della strada, in corsia di emergenza. Il carico si è disperso sull'asfalto e il tir ha poi preso fuoco.

Salvi i tre giovani di Casoli che al momento dell'impatto si trovavano fuori dalla vettura. L'autista del mezzo pesante, di Copertino (Lecce), è riuscito a mettersi in salvo prima che questo prendesse fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che hanno domato le fiamme. Al momento è al lavoro il personale di Autostrade per liberare la carreggiata dal mezzo incendiato e dal carico disperso sull'asfalto. L'autostrada è rimasta chiusa nel tratto Vasto Sud-Vasto Nord fino al completo liberamento della carreggiata.