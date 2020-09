"Volevamo organizzare un evento che durante l'estate richiamasse persone in un paese che di attrattive naturali come il mare non ne gode. Ed eccoci qui con Ordine Zero". È Valentina Fitti, presidente del consiglio comunale di Cupello, ad aprire la conferenza stampa di presentazione dell'evento di punta dell'estate 2016. Insieme a lei al Cafe Madame ci sono il sindaco Manuele Marcovecchio, Graziana Di Florio, Filippo D'Angelo e Nando Miscione a rappresentare la squadra che sta lavorando per organizzare al meglio i giorni di eventi (29-30-31 luglio) che avranno come serata clou il concerto di Max Gazzè il 30 luglio.

"Fa un bell'effetto poter ospitare un artista di questo calibro per la sua unica data abruzzese - commenta Valentina Fitti - in un evento che presenterà tanto altro. Saranno tre serate dedicate alle birre artigianali della nostra regione, con i birrifici Desmond, Birra Deb's, Tocci Oppidum, Birrificio Maiella e Opperbacco, e poi il nostro prodotto simbolo, il carciofo, rivistato in chiave street food". Spazio anche alla cultura, con un angolo curato dall'assessore Graziana Di Florio: "Vogliamo valorizzare il nostro territorio dando all'evento un'impronta bohemien. Creeremo una sorta di salotto letterario, uno spazio per la lettura e la fotografia".

Aggiunge Valentina Fitti: "In tanti si sono messi a disposizione dell'organizzazione di Ordine Zero e ancora oggi ci chiedono di poter fare qualcosa per la riuscita dell'evento". Una grande mano è data dall'associazione "Le ali della libertà", presieduta da Filippo D'Angelo. "La nostra associazione è da sempre attiva nella promozione di appuntamenti culturali e sociali. Così abbiamo colto l'opportunità di questo evento e diamo una mano all'organizzazione". L'evento vede anche la collaborazione di Muzak. "Ho dato la mia disponibilità volentieri - spiega Nando Miscione - innanzitutto per il legame affettivo con Cupello e poi per la tenacia mostrata da Valentina e tutti i promotori. Non è stato semplice confermare la data di Max Gazzè perchè c'era la concorrenza di Pescara che, dopo la data invernale, voleva riproporsi anche per l'estate. Mi auguro che il territorio apprezzi uno dei pochi eventi di rilievo che ci sarà in zona".

Il sindaco Manuele Marcovecchio si è lasciato coinvolgere dall'entusiasmo dei suoi amministratori. "Quando Valentina mi ha spiegato cosa aveva in mente le ho detto togliti dalla testa questa cosa! Poi mi sono lasciato incuriosire non tanto dal concerto di Gazzè quanto dal coniugare la birra e la cultura in un unico evento. Voglio anche lanciare un appello a chi vorrà lasciarsi coinvolgere nell'organizzazione". Il programma di Ordine Zero prevede anche nella serata del 31 l'esibizione di band locali mentre per il concerto di Gazzè, che si svoglerà in piazza Garibaldi, è già avviata la prevendita sui circuiti Ciaotickets e TicketOne o presso i rivenditori locali (346.7513610 - 389.1516959 - 339.6911085 - 339.7871522).