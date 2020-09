È tutto pronto per i festeggiamenti a San Salvo in onore di San Nicola Vescovo. Tra i momenti più suggestivi è sicuramente da annoverare la processione delle imbarcazioni: sabato 11 giugno, dopo la messa e la benedizione dei pani di San Nicola, alle 19.30 ci sarà la partenza dal porto turistico di San Salvo Marina. Alle 20.30 è previsto lo sbarco della statua del santo dal mare, in corrispondenza del piazzale C. Colombo con fuochi pirotecnici e corteo in direzione della città dove seguirà la processione.

Domenica 12, da annotare alle 18.30 la messa in piazza S. Nicola presieduta da Mons. Bruno Forte e lo spettacolo serale (ore 22) del comico Pino Campagna.

Foto di copertina di Giuliano Noè